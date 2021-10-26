Искривлённый каркас строящегося ЖК сняли на пересечении улиц Розыбакиева и Мынбаева.

Фото: kris.p.almaty.official/Instagram

В социальных сетях пользователи предположили, что часть постройки рухнула.

В управлении градостроительного контроля информацию опровергли. Как оказалось, новый владелец демонтирует конструкцию.

- Новым собственником был выкуплен земельный участок. Сейчас на участке собственником производиться расчистка строительной площадки, в том числе демонтаж остатков железобетонных конструкций и фундамента, а также сбор и вывоз строительного мусора, - пояснили в ведомстве.