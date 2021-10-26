Министерство здравоохранения Казахстана обновило прогноз эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой доложил, что в Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 11%. На сегодняшний день в зелёной зоне находятся 8 регионов, Казахстан и пять регионов в «жёлтой» зоне. В «красной» зоне остаются четыре региона - Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

- В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 4,5 раза, летальность - в 4,8 раз. По Казахстану с первого августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 37%, реанимационных - с 45% до 30%. В резерве остаются более 30 тысяч коек. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, продолжается работа по закрытию временных инфекционных объектов. В период с 25 августа по 18 октября во всех регионах закрыто 103 объекта или 30 881 инфекционная койка, - сказал главный врач стран.

По словам Цоя, первым компонентом привито почти 8,2 млн человека, охват подлежащего населения составил 71,9% или 43,4% от численности населения. Вторым компонент привито 7,3 млн человек с охватом 64,6% от подлежащего населения или 39% от численности населения. Стоит отметить, что ранее Минздрав не озвучивал процент привитого населения от общей численности.

- Министерством здравоохранения обновлён прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусу на ближайшие три месяца. Так, при пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в ноябре составит до 1 800 случаев, в декабре до 2 350 случаев. Согласно реалистичному сценарию, в ноябре - до 1 650 случаем, в декабре - до 1 600 случаев. При оптимистичном сценарии, в ноябре - до 1 500 случае, в декабре - до 1 100 случаев в сутки, - отметил Цой.

Прогноз до ноября министр озвучивал в августе . Казахстан прошёл это период по оптимистичному сценарию.

