18 октября управление зелёной экономики Алматы сообщило о старте акции по раздаче саженцев жителям города для самостоятельной посадки. В этот году бесплатно предоставляют саженцы ясеня, клёна, вяза, тополя, акации, катальпы и берёзы.

В пресс-службе ведомства сообщили, что за семь дней от жителей поступили заявки на 817 саженцев.

Заявки принимают до 31 октября на почту [email protected] . Желающим надо указать ФИО и контактные данные, точный адрес желаемой посадки, несколько фото места планируемой посадки, необходимое количество саженцев и их породный состав. Посадка запланирована на 1-15 ноября, после неё необходимо будет направить фотоотчёт.

