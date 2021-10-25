Кожа головы, как и кожа лица, делится на три типа: нормальный, сухой и жирный. Соответственно за каждым типом должен быть индивидуальный уход. Естественно, что жирный тип кожи никак не сделаешь сухим. И вам не помогут ни редкое мытье, ни отвары трав, которые собирали Тибетские монахи у подножья гор Тянь-Шаня, ни заговоры от бабушки-знахарки. А вот правильно подобранный уход именно за кожей головы может значительно облегчить вам задачу. Если вы «счастливая» обладательница жирной кожи головы, то отдавайте предпочтения сульфатным шампуням. Для нормальной кожи головы подойдут как сульфатные, так и бессульфатные шампуни. Для ухода за сухим типом головы лучше взять бессульфатные шампуни или ковоши. Не забывайте при этом проводить косметологические процедуры, а именно пилинг для кожи головы. Да, по цене они обойдутся не дешево, но их хватит на полгода и больше, да и проблемы с кожей головы решатся после пилинга. Не стоит пренебрегать и скрабами. Их, кстати, можно использовать чаще, чем пилинги. Но если у вас сухая кожа головы и вы страдаете от перхоти и зуда, то это процедура не для вас. Необходимо перестать расчесывать волосы по 150 раз в день. Помните, чем чаще вы их расчесываете, тем больше разносится жир с кожи головы по всей длине волос. Прямые волосы достаточно расчесывать 2-3 раза в день, кудрявые только во время мытья головы. Перестаньте всё время что-то делать с волосами. Пусть прямые волосы останутся прямыми, а кудрявые кудрявыми. При нарушении структуры волос они чаще подвержены воздействиям окружающей среды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.