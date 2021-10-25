26 октября в Западно-Казахстанской области на северо-западе ожидается туман.

В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10, ночью похолодает до 0..+2. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность, ночью - дождь. Днём ожидается +10..+12 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер северный до 18 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность, ночью - дождь. Днём воздух прогреется до +5..+7 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность, ночью - дождь. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер северный до 18 метров в секунду.

Под влиянием фронтальных разделов на севере, северо-западе, юго-западе, днём в центре республики ожидаются осадки, на западе, севере – туман, гололед, на севере, юге, юго-западе, востоке страны - усиление ветра.