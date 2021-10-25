Впервые в стране истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Instagram, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщила, что пара развелась ещё в 2019 году после восьми лет брака. Инициатором бракоразводного процесса стала супруга.

- В феврале прошлого года женщина записывала и размещала в Instagram сторис о том, как бывший муж пытается выселить её и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов, а раньше так вообще жил за её счёт, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни, - сообщается в релизе.

Мужчина сначала не реагировал на публикации. Но когда родные и друзья стали обращать на это внимание, он подал в суд в бывшую супругу, требуя записать опровержение, не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в сумме 30 тысяч рублей (181 тысяча тенге). Районный суд в удовлетворении иска отказал и тогда тюменец обратился в вышестоящую инстанцию.

- Подтвердив свою порядочность справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей. Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца. Суд обязал супругу разместить опровержение в Instagram и не удалять его в течение суток, - рассказали в ведомстве.

Также женщина должна выплатить бывшему мужу пять тысяч рублей (30 тысяч тенге) за моральный ущерб.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.