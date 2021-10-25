Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин предложил расширить перечень VIP-госномеров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава ведомства в ходе правительственного часа сообщил, что ведётся работа по увеличению количества номеров повышенного спроса.
- Различного рода номерные знаки пользуются популярность. Есть номерные знаки, которые можно купить, уплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые ещё не урегулированы. Мы хотим их перечень утвердить законодательно, чтобы тоже можно было купить, заплатив деньги в бюджет, - предложил Мусин.88 миллионов тенге потратили автолюбители ЗКО на VIP-номера за семь месяцев. Минимальная стоимость номера повышенного спроса составляет 166 тысяч тенге, максимальная – 831 тысяча тенге.