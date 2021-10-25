На трассе Уральск - Атырау столкнулись две "Лады". Обе машины тут же загорелись, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Нурхат Жубатов
Смертельное ДТП произошло
вечером 24 октября. На трассе Уральск - Атырау в 10 километрах от села Аксуат Акжайыкского района столкнулись "Лада Веста" и "Лада Приора". Обе машины загорелись. В "Приоре" погибли два человека, а водителя и пассажира "Весты" удалось спасти. В тяжёлом состоянии их доставили в больницу.
Как выяснилось, спасло их чудо (сухим полицейским языком - очевидцы ДТП)
. Вслед за "Ладой" в сторону Атырау ехал 39-летний Нурхат Жубатов. Об этом рассказал его сосед Асхат.
- Нурхат стал очевидцем аварии и спас людей. Сам он никогда не станет хвастаться этим поступком. Но я считаю, что это героизм и люди должны знать об этом случае, - пояснил Асхат.
Действительно убедить Нурхата рассказать о произошедшем было сложно, но нам удалось.
- Я выехал из Уральска в Атырау на работу. Недалеко от посёлка Аксуат мне моргнула "Лада Веста", которая ехала позади меня, я остановился, подумал габариты не горят, проверил, всё было нормально. "Веста" уже пропала из виду. Проехав Аксуат, я издалека увидел, что горят машины. Подъехал к месту, сразу вытащил огнетушитель, и стал тушить "Весту". "Приора" уже полыхала. Огонь утих, я пытался открыть дверь со стороны водителя, но не смог, подошёл с пассажирской стороны. Там сидела женщина. И водитель и пассажир были тяжело ранены и зажаты между креслом и панелью. Через какое-то время мне удалось открыть пассажирскую дверь, вытащил пострадавшую и отнёс ее за машину. Водитель был пристегнут, отстегнул ремень и через пассажирскую сторону вытащил и водителя. Ноги у них были сломаны, старался не навредить. Отнёс и его подальше от машины, потому что автомобиль загорелся с новой силой. Вернулся, осмотрел заднее сиденье, боялся, вдруг там ребенок остался, которого спереди не заметил. Слава богу, там никого не было, - рассказывает Нурхат.
По его словам, водитель смог самостоятельно перекатиться подальше от пылающего автомобиля, а женщину от поднял и отнёс на расстояние. Затем вызвал медиков и полицию.
- В это время подъехали другие водители, но помочь тем, кто был в "Приоре", мы уже не смогли. Машина горела слишком сильно. Никаких криков или других звуков я не слышал, - говорит Нурхат.
На вопрос, не боялся ли он за свою жизнь, мужчина ответил, что на тот момент даже не задумывался об этом.
- На тот момент даже не думал об этом. Видел, что люди ранены и находятся в опасности, и им нужно помочь, - говорит Нурхат.
Стоит отметить, что по факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц". В полиции сообщили, в обеих машинах было установлено
газовое оборудование.
