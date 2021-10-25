Инцидент произошёл в одной из школ Ауэзовского района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что информация в «102» поступила 25 октября в 17:25. Мальчик 2009 года рождения на перемене распыли перцовый баллончик.

- В результате за медпомощью обратились четыре школьника и уборщица учебного заведения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, после чего органом внутренних дел будет дана соответствующая квалификация, - говорится в сообщении.

