Сейчас разрабатывается соответствующий проект постановления правительства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК сообщил, что до конца года процесс передачи должен завершиться.

- На сегодня площадь земель порядка чуть более тысячи гектар. В настоящее время разрабатывается проект постановления правительства непосредственно о передачи земель Кок-Жайляу в Иле-Алатауский национальный природный парк. Сама процедура согласования проекта постановления и его утверждения занимает порядка месяца. И я думаю, до конца текущего года все эти процедуры мы завершим, - сказал Брекешев.

В апреле 2019 года экс-аким Алматы Бауыржан Байбек предложил перенести сроки строительства горнолыжного курорта в Кок-Жайляу после массового недовольства жителей. В октябре 2019 года президент запретил заниматься проектом, потому что «против него выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность». В конце сентября 2020 года сенаторы приняли проект закона о возврате земель Кок-Жайляу в состав Иле-Алатауского нацпарка в упрощённом порядке.

