В Уральске появился новый мурал, посвящённый 30-летию Независимости. Ранее на здании планировали нанести другой рисунок. Но при проведении работ случилась трагедия – погиб 31-летний мужчина, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске переделали мурал, во время работы над которым погиб мужчина Более года рисунок оставался недоделанным. Мурал под названием «Бегунья» планировали изготовить при поддержке известной в городе группы Uralsk Runners. Но после трагического случая работу бросили.
- Ко мне обратились представители городского акимата. Было проведено заседание художественного совета. На нём большинством голосов приняли решение нанести совершенно другое изображение. Размер  мурала – 30 на 15 метров. Это самое большое изображение на стене многоэтажного дома в Западно-Казахстанской области. На этот рисунок у нас ушло около трёх недель. Сначала пришлось закрашивать старое изображение, затем – наносить новое. Прохладная и ветреная погода тоже внесла коррективы, - отметила художница Дарья Полищук.
В акимате города сказали, что уральцы положительно восприняли новый мурал.
- Был заключён договор об авторских правах. Рисунок парящего беркута посвящен 30-летию Независимости нашей страны, - рассказал пресс-секретарь акимата областного центра Данияр Оспан.
Первого сентября при нанесения изображения на стену десятиэтажного дома в Уральске погиб 31-летний мужчина. Самат Шайдуллаулы помогал художнице, которая наносила граффити. Во время проведения работ мужчина задел высоковольтные провода, проходящие по крыше высотки. От удара током волонтер погиб на месте. В Уральске переделали мурал, во время работы над которым погиб мужчина Первоначальный мурал В Уральске переделали мурал, во время работы над которым погиб мужчина Руслан Алимов