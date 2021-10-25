В Уральске появился новый мурал, посвящённый 30-летию Независимости. Ранее на здании планировали нанести другой рисунок. Но при проведении работ случилась трагедия – погиб 31-летний мужчина, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Более года рисунок оставался недоделанным. Мурал под названием «Бегунья» планировали изготовить при поддержке известной в городе группы Uralsk Runners. Но после трагического случая работу бросили.
- Ко мне обратились представители городского акимата. Было проведено заседание художественного совета. На нём большинством голосов приняли решение нанести совершенно другое изображение. Размер мурала – 30 на 15 метров. Это самое большое изображение на стене многоэтажного дома в Западно-Казахстанской области. На этот рисунок у нас ушло около трёх недель. Сначала пришлось закрашивать старое изображение, затем – наносить новое. Прохладная и ветреная погода тоже внесла коррективы, - отметила художница Дарья Полищук.
В акимате города сказали, что уральцы положительно восприняли новый мурал.
- Был заключён договор об авторских правах. Рисунок парящего беркута посвящен 30-летию Независимости нашей страны, - рассказал пресс-секретарь акимата областного центра Данияр Оспан.
Первого сентября при нанесения изображения на стену десятиэтажного дома в Уральске погиб 31-летний мужчина. Самат Шайдуллаулы помогал художнице, которая наносила граффити. Во время проведения работ мужчина задел высоковольтные провода, проходящие по крыше высотки. От удара током волонтер погиб на месте.
Первоначальный мурал
Руслан Алимов
