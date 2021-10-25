Система распознавания лиц в Казахстане ещё не применяется
В МВД пока не знают, будет ли в будущем использоваться эта технология, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В ходе брифинга в СЦК заместителя министра внутренних дел страны Сакена Сарсенова спросили о внедрении переносных устройств с технологией дополненной реальности и функцией распознавания лиц для полицейских. К слову, этот пункт имеется в программе развития Алматы до 2025 года (пункт 3.4).
- Вопросы, связанные с камерами и их аналитическими возможностями, во всем мире внедряются. Это связано не только с опознаванием лиц или биометрических данных. Больше применяется для реагирования. Например, если в розыске условно говоря находится Toyota Camry красного цвета, то камера должна реагировать на подобного рода машины. Что касается биометрических данных, работа находится только на стадии обсуждении, ещё проекты подобного рода в системе органов внутренних дел не внедряются, - ответил Сарсенов.
Использование технологии дополненной реальности также, по его словам, находится на стадии обсуждения. Журналист напомнил спикеру, что проект «Алматы-2025» уже принят на реализацию и там этот пункт имеется, значит должен был быть утверждён.
- Проект, связанный с дополненной реальностью и определением биометрических данных, находится на обсуждении. Ещё не принято решение о том, что такие технологии буду внедряться у нас, - заверил спикер замглавы МВД.
