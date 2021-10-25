Два автомобиля почти полностью сгорели, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Две "Лады" сгорели после столкновения на трассе Уральск-Атырау. Погибли два человека Скриншот с видео 24 октября около 19:00 на 209-ом километре дороги Уральск - Атырау произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. На трассе лоб в лоб столкнулись Lada Vesta и Lada Priora, после чего обе машины загорелись. За рулем Lada Vesta был 31-летний житель города Атырау. Он и его 30-летняя пассажирка с различными травмами были госпитализированы в центральную больницу Акжайыкского района. 50-летний водитель Lada Priora, житель города Уральск и его пассажир погибли на месте.
– Люди сгорели заживо или погибли при столкновении - пока неизвестно. Все определит назначенная экспертиза. Пострадавших с Lada Vesta успели вытащить очевидцы, в данный момент они получают лечение в больнице. Версии произошедшего озвучивать мы пока не можем, - рассказал сегодня заместитель управления дознания Ерлан Хакимов.
Стоит отметить, что Lada Vesta была с российской регистрацией, а Lada Priora - с казахстанской. В обеих машинах установлено газовое оборудование.