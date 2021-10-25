– Данный эпизод был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными во всех кабинетах сотрудников полиции. Начальник СО тут же написал рапорт о произошедшем, взяткодатель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 367 УК РК "Дача взятки", – сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Нургожин.

Скринщот с видео Житель района Байтерек пытался решить проблему за деньги, но тем самым усугубил своё положение и добавил себе ещё одну уголовную статью. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в селе Дарьинск подозреваемый в изготовлении поддельных документов пришел на приём к начальнику следственного отдела Приурального ОП и пытался дать ему взятку в размере 300 тысяч тенге и 50 долларов за не привлечение к уголовной ответственности.Департамент полиции предупреждает, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием и настоятельно рекомендует воздержаться от совершения данного преступления.