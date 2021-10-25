- 24 октября в 15:03 произошло загорание городского мусорного полигона. Для тушения пожара на место направили 11 сотрудников службы пожаротушения, девять автоцистерн, а так же Камазы и бульдозеры ТОО «Табыс Актобе», - рассказали в ДЧС Актюбинской области.Возгорание ликвидировали 25 октября в 6:30 на площади 1 200 квадратных метров, но в связи с изменением направления ветра, часть районов города оказалась в сером дыму. Пожарные подразделения продолжают засыпать места тления грунтом, сообщили в ДЧС Актюбинской области. Жителей и гостей города при сильном смоге попросили соблюдать осторожность, по возможности, если нет необходимости, не выходить на улицу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП Фото и видео предоставлено ДЧС Актюбинской области
