- 24 октября в 15:03 произошло загорание городского мусорного полигона. Для тушения пожара на место направили 11 сотрудников службы пожаротушения, девять автоцистерн, а так же Камазы и бульдозеры ТОО «Табыс Актобе», - рассказали в ДЧС Актюбинской области.

25 октября в разных районах Актобе в воздухе повис сизый дым. В департаменте по ЧС сообщили - в областном центре в очередной раз загорелся мусорный полигон, дым и запах гари ветром донесло в город.Возгорание ликвидировали 25 октября в 6:30 на площади 1 200 квадратных метров, но в связи с изменением направления ветра, часть районов города оказалась в сером дыму. Пожарные подразделения продолжают засыпать места тления грунтом, сообщили в ДЧС Актюбинской области. Жителей и гостей города при сильном смоге попросили соблюдать осторожность, по возможности, если нет необходимости, не выходить на улицу.