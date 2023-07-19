В национальном пантеоне осталось только четыре места для захоронения
На заседании маслихата заместитель акима Есильского района Дарменияр Кыдырбекулы рассказал о состоянии Великого национального пантеона, передаёт МИА «Казинформ».
Он расположен в 17 километрах от столицы, в окрестностях мавзолея Кабанбай-батыра.
— Общая площадь пантеона – четыре гектара. Есть 25 мест захоронений, из них уже занято 21. То есть из 25 мест только четыре остаются пустыми. Национальный пантеон является объектом государственного значения, созданным в память о государственных деятелях, деятелях культуры, науки и гражданах, внесших вклад в развитие Казахстана, — сказал он.
Ранее сообщалось, погребению на территории пантеона подлежат:
президенты, премьер-министры и их заместители;
председатели палат парламента и их заместители, государственные советники, руководители администрации президента;
председатели Конституционного суда, Верховного суда и Национального банка;
министры, руководители государственных органов, непосредственно подчинённых и подотчетных президенту;
акимы областей, городов республиканского значения и столицы;
лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»;
граждане, награжденные ордёнами «Алтын Қыран», «Отан», «Еңбек Даңқы» трёх степеней;
граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»;
граждане, удостоенные почётного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы».
Также иметь право на захоронение в пантеоне будут и другие граждане по особому решению президента.
