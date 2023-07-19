По данным «Казгидромета», 20 июля в ЗКО ожидается гроза и порывистый ветер.
- В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +22.+24 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет дождь. Днём будет +29..+31 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +24..+26 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +17..+19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +22..+24 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.