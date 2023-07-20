Официально о переименовании пика не сообщалось. Однако в программе международной альпиниады, которая прошла 8 и 9 июля, вершина называется Алматинская.

— В рамках празднования состоится восхождение на пик Алматинский, 4 376 метров (в 1930-1935 годах — пик Алматинский, в 1935 -1997 годы — пик Комсомола, в 1997-2023 годы — пик Нурсултан), – говорится в анонсе прошедшего мероприятия.

Название обновила и Wikipedia.

Позже в Федерации альпинизма сообщили, что произошла техническая ошибка на сайте.

— В настоящее время, согласно официального реестра географических объектов, данная вершина носит название «пик Нурсултан», — написали в ФА.

Горная вершина имеет высоту 4 376 метров. Пик расположен в верховьях ледника Багдановича.