В пресс-службе КНБ Казахстана сообщили, что 17 июля в Атырауской области начали досудебное расследование по части 2 статьи 394 УК РК «Организация незаконной миграции».
— Проведен ряд необходимых следственных действий, направленных на обеспечение всесторонности, полноты и объективности по уголовному делу. Указанные действия не влекут вмешательство в коммерческую и иную деятельность организаций, — говорится в сообщении.
Никого по делу не задерживали.