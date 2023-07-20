По данным министерства просвещения, в стране работают 848 лагерей. Из них 118 – государственных, 100 – частных, 630 – палаточных. В первый месяц лета были открыли и 10 216 пришкольных лагерей.
— Прокуроры совместно с уполномоченными органами приступили к проверкам в деятельности государственных, частных и палаточных лагерей. Проверками планируют охватить условия проживания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, обеспечения питанием и медицинской помощью, — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Также надзорный орган изучит процесс проведения закупок услуг по организации детского летнего отдыха. Напомним, лагеря решили проверить после скандала в одном из них. Видео с детским лагерем в сауне появилось в социальных сетях. По заведению ходили полуголые мужчины, дети спали в крайне стеснённых условиях. В управлении образования тогда сообщили, что детей развезли по домам. Позже в ведомстве добавили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг. Прокуратура начала расследование по двум статьям уголовного кодекса.