— Средства от туристского взноса должны направляться на развитие туристской инфраструктуры, благоустройство территорий, реализацию мероприятий по продвижению туристских возможностей, — отметил председатель комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков.С января 2023 года в Казахстане заработал туристский взнос. Иностранные туристы в местах размещения (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты. Исключение — хостелы, арендное жильё) должны платить дополнительные 5% от стоимости пребывания. Для сравнения, в Турции, одной из самых посещаемых стран, он составляет всего 2%. В начале января в палате предпринимателей сообщили, что бизнесмены просят отложить внедрение туристского взноса до 2024 года. В феврале поступило предложение не взыскивать турвзнос с детей. В марте бизнес и власти достигли договоренности к вопросе туристического сбора. Процентную ставку заменили на фиксированную. В мегаполисах она будет составлять 0,5 МРП (1 725 тенге), в остальных регионах — 0,2 МРП (690 тенге).
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...