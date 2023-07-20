В пресс-службе министерства культуры и спорта сообщили, что 314 миллионов тенге поступили в бюджеты акиматов от туристских взносов иностранцев с начала 2023 года. Лидер по поступлениям — Алматы. Казна мегаполиса пополнилась на 270 млн тенге.
— Средства от туристского взноса должны направляться на развитие туристской инфраструктуры, благоустройство территорий, реализацию мероприятий по продвижению туристских возможностей, — отметил председатель комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков.
С января 2023 года в Казахстане заработал туристский взнос. Иностранные туристы в местах размещения (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты. Исключение — хостелы, арендное жильё) должны платить дополнительные 5% от стоимости пребывания. Для сравнения, в Турции, одной из самых посещаемых стран, он составляет всего 2%. В начале января в палате предпринимателей сообщили, что бизнесмены просят отложить внедрение туристского взноса до 2024 года. В феврале поступило предложение не взыскивать турвзнос с детей. В марте бизнес и власти достигли договоренности к вопросе туристического сбора. Процентную ставку заменили на фиксированную. В мегаполисах она будет составлять 0,5 МРП (1 725 тенге), в остальных регионах — 0,2 МРП (690 тенге).