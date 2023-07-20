Покупка iPhone за 500 тысяч тенге: в акимате Аксая прокомментировали госзакупку

О том, что ГКП «Аксайжылукуат» планировало закупить смартфон стоимостью 499 990 тенге и даже объявило госзакупки, рассказал представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан.

На критику общественников под публикацией в Instagram ответил акимат Аксая.

— «Аксайжылукуат» 12 июня объявил конкурс государственных закупок путём ценного предложения на приобретение «Телефон сотовой связи». Закуп был объявлен для осуществления фото и видео-фиксации для дальнейшего опубликования в социальных сетях. Как мы все знаем, в Telegram-канале имеется чат с жителями района для ведения обратной связи, где должностные лица государственных учреждений и предприятий отвечают на вопросы жителей. Ответственный в предприятии за связь с населением является заместитель генерального директора Мукиев, который до сегодняшнего дня для этих целей использует свой личный телефон и свой личный трафик мобильного интернета, — ответили в акимате.

В ведомстве добавили, что ГКП на ПХВ «Аксайжылукуат» является коммерческой организацией, имеющей возможность дохода от деятельности, и не финансируется из государственного бюджет. Телефон планировали приобрести из собственных средств.

Вот только почему-то после критики в социальных сетях от покупки смартфона предприятие отказалось с мотивировкой «в связи с отсутствием необходимости вышеуказанного товара».