— Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним, — говорится в сообщении.

В антикоррупционной службе сообщили, что во взяточничестве изобличены председатель комитета противопожарной службы МЧС, начальники ДЧС по Шымкенту и Жетысу.Суммы взяток варьировались от 100 тысяч до четырёх миллионов тенге. Кроме того, глава комитета противопожарной безопасности за вознаграждение покровительствовал одному из руководителей ДЧС Улытау. Подозреваемых задержали и водворили в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.