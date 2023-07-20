19 июля в селе Щапово района Байтерек обнаружен артиллеристский снаряд во время выкапывания траншеи.
— Находку обнаружил мужчина 1976 года на глубине двух метров. Диаметр снаряда 76 мм, длина — 320 мм, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Его разминировали и уничтожили сапёры ведомства.