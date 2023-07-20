Едим то, что люди дают: у матери с тремя детьми сгорел дом в селе ЗКО

В редакцию «МГ» обратилась мать троих малолетних детей Раиса Лягошина. У женщины сгорел дом, в котором она жила с детьми и тремя инвалидами: отцом, матерью и тётей.

Раиса рассказала, что землянка, в которой они жили, была аварийной. Её построили в довоенное время. Она неоднократно обращалась в акимат с просьбой помочь с улучшением жилищных условий. Но всё таки оформила кредит и сделала небольшой ремонт. 12 июня этого года дом сгорел: обвалилась балка и замкнуло электричество.

— В день пожара я пошла ловить рыбу со средней дочкой, чтобы приготовить обед. Мама с младшей дочкой были дома. Отец во дворе со старшей дочкой чинил мотоцикл. Ближе к шести вечера отец заметил, что из-под крыши дома идёт дым. Подумал, что кто-то затопил печь. Как оказалось, так начинался пожар. Когда открыли дверь, там всё уже полыхало. Мы не смогли вынести из дома ничего, ни вещей, ни документов, — вспоминает Раиса.

Сейчас на месте пожара остались лишь полуразрушенные саманные стены, горы обвалившейся глины, из которой виднеются обгоревшие детские вещи.

Женщина говорит, что рядом с домом сажала овощи, чтобы хоть как-то прокормить семью. Она не работает и получает лишь пособие на младшую четырёхмесячную Олесю. У неё есть ещё две дочери: пятилетняя Таня и трёхлетняя Аня.

— У меня трое маленьких детей. Моя мама Ольга и тётя Мария инвалиды второй группы, они неработоспособные. Отец безграмотный — ни читать, ни писать не умеет, периодически подрабатывает на поле, но здоровье с возрастом подводит. Он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Папа такой у меня, потому что из бедной и многодетной семьи, где было 15 детей. Там элементарно не было вещей ходить в школу. Мама получает пособие по инвалидности — 64 тысячи тенге, у тёти — 60 тысяч тенге. Мы питаемся и одеваемся очень скромно. Не живём, а существуем, — делится мать троих детей.

Она рассказывает, что они едят и одевают то, что подадут добрые люди. Её мать каждый день на попутках добирается до города, там попрошайничает. Отец Алексей изредка подрабатывает на поле, а сейчас занят восстановлением дома. Сельчане отдали ему старые рамы, немного самана, косяки и глину.

— Я не пью, сердце больное. Отдышка, астма. Таскаю доски с мусорных свалок, пытаюсь применить их в стройке. Хоть из чего, но делать нужно. Скоро похолодает, а мы живём в доме, который не отапливается, — сказал мужчина.

Сейчас семье акимат предоставил на год временное жильё. Правда условия оставляют желать лучшего: нет ни отопления, ни воды, разбиты окна, везде щели, по дому гуляет ветер. Обшарпанные стены, прогнившие полы. Кроме кроватей, кресла и низкого стола в доме нет мебели. На подоконниках лежат горы детского белья, которые отдали люди. Еду готовят на старой электрической плитке.

— Конечно, есть крыша над головой, но тяжело нам приходится. Купаю деток прямо на улице, в доме слишком холодно. Вы посмотрите, в этом доме не подведёшь газ, все трубы лопнули. А печь уже не затопишь, она в аварийном состоянии. Так и живём, — делится женщина.

Раиса в свои 29 лет дважды побывала в гражданском браке, но и с первым, и со вторым мужчиной отношения у неё не сложились. От первого мужа есть две дочери, от второго — одна.

— Первый гражданский муж помогает, но он инвалид, у него нет одной руки. Второй гражданский муж не хотел ребёнка и ударил меня в живот на пятом месяце беременности. Две недели мне сохраняли ребёнка, а потом ушла от него. Если бы я знала, что так всё будет, не рожала бы последнюю. Всегда надеешься на лучшее в этой жизни. Образования у меня нет, после окончания девятого класса пошла работать посудомойщицей, — плача, говорит женщина.

В акимате района Байтерек о семье знают.

— Ольга и Мария Лягошины имеют инвалидность второй группы и получают пенсию в размере 64 000 и 60 000 тенге соответственно. Раиса получает пособие на ребёнка до полутора лет в размере 27 700 тенге. Алексей Муренкин не работает, на бирже труда не стоит, постоянного заработка не имеет. В день пожара семью разместили в другом доме. Оформить АСП и материальную помощь пока невозможно в связи с отсутствием документов и прописки. Правила подачи им разъяснены, — пояснили в акимате.

Все, кто желает помочь семье, могут перечислить деньги на карту Kaspi 4400 4302 4229 0499 на имя Алексея Муренкина или сделать перевод по номеру телефона, привязанному к карте: +7 (707) 653-23-63.

https://youtu.be/GacgNHV64AQ Видео Медета Медресова