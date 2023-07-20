Пьяный мужчина выстрелил в прохожего в Хромтау

Инцидент произошёл ночью во дворе дома на улице Жубанова, передаёт Polisia.kz. В полицию поступил звонок о неизвестном, который выстрелил в прохожего. Прибывшие патрульные обезвредили мужчину.

— Им оказался 50-летний горожанин. Как выяснилось, пьяный подозреваемый после ссоры с женой вышел во двор многоквартирного дома и выстрелил в случайного прохожего. Потерпевшему было нанесено дробовое ранение плеча, — говорится в сообщении.

https://youtu.be/7SNd6skT5xc

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 293 УК РК «Хулиганство». Подозревают грозит до семи лет заключения.