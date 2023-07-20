В редакцию «МГ» обратился 31-летний Аскар Жаншиев. Десятого июля ему пришлось обезвредить мужчину в центре города, который разгуливал с ножом в руках в одних трусах. Для этого он пересёк двойную сплошную полосу на дороге и ему грозило лишение водительских правд.

В департаменте полиции ЗКО прокомментировали решение о привлечении Жаншиева к ответственности за нарушение ПДД.

— Согласно статьи 37 КоАП РК, действия гражданина совершены в случае крайней необходимости (он совершил манёвр для предотвращения угрозы жизни других людей), поэтому его не лишат прав, — пояснили в ведомстве.

Статья 37 «Крайняя необходимость» — не является административным правонарушением причинение вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам в состоянии крайней необходимости. То есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни, здоровью, правам и законным интересам данного лица или иных лиц, интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не допущено превышения пределов крайней необходимости.