Об этом сообщил депутат маслихата ЗКО Борис Лаврентьев. Всего в комиссии по предоставлению статуса беженцев пять человек, один из которых — народный избранник. На последнем заседании они одобрили заявления двух граждан Украины.
Через год статусы новоиспечённых беженцев вновь рассмотрит комиссия.
Отказ в беженстве
Борис Лаврентьев сказал, что ему известно об одном отказе в присвоении статуса беженца россиянину Игорю Санджиеву.
— Мы отказали, потому что у нет оснований для предоставления ему статуса беженца. Так как на территории Российской Федерации военных действий не ведётся. Он ссылается на те действия, что в армию (призвали — прим. автора). Это законом не запрещено, государство имеет право его призвать, — пояснил член комиссии.
Напомним, гражданин России Игорь Санджиев был мобилизован в прошлом году, а в марте 2023 года сбежал
из воинской части, пересёк границу в районе села Сайхин и приехал в Уральск. Здесь мужчина попросил предоставить ему статус беженца, так как он отказывается ехать на войну в Украину и убивать мирных жителей. Однако в управлении координации занятости и социальных программ ЗКО ему отказали.
Тогда Санджиев и его адвокат подали в суд на ведомство. Но там дело принимать отказались, так как мужчина не оплатил государственную пошлину
. Для того, чтобы Санджиев мог её оплатить, ему должен быть присвоен ИИН, которого у него нет. А чтобы получить ИИН, россиянину необходим паспорт, который остался в воинской части России.
Защитник Санджиева намерен обратиться в Конституционный суд
. А пока россиянину грозит выдворение из страны.
Кто может получить статус беженца
Борис Лаврентьев на своей странице в Facebook
подробно расписал положения закона.
Беженец — иностранец, который в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. Находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой своей страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений. Или лицо без гражданства, находящиеся вне страны своего постоянного места жительства или гражданской принадлежности, которые не могут или не желают вернуться в неё вследствие этих опасений;
Беженцы имеют право на:
- убежище;
- запрос информации от соответствующих уполномоченных органов о родственниках, проживающих в стране происхождения;
- обжалование решения местного исполнительного органа о лишении или прекращении статуса беженца;
- добровольное возвращение в страну происхождения или переезд в любую третью страну;
- медицинское обслуживание;
- свободу труда или предпринимательской деятельности;
- судебную защиту имущественных и личных неимущественных благ и прав;
- вывоз привезённого с собой, а также законно нажитого им на территории Казахстана имущества в другую страну;
- получение удостоверения беженца и проездного документа.
Беженцы обязаны:
- соблюдать законодательство Казахстана;
- сообщать в местный исполнительный орган о намерении выехать за пределы РК;
- при перемене места жительства в Казахстане сняться с учёта и встать на учёт в местном исполнительном органе по новому месту жительства в течение пяти рабочих дней со дня прибытия.