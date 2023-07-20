— В этом году автобусные парки получат в качестве субсидий 5 млрд тенге. Однако размер субсидий недостаточен. Расходы растут: подорожало топливо, выросли зарплаты, увеличились налоги. Автобусным паркам не хватает ещё порядка 2,8 млрд тенге, — пояснил Кульбаев. — Несмотря на то, что легализовался основной доход за счёт внедрения электронной системы оплаты проезда, этого всё равно не хватает паркам для покрытия расходов.

— Напомню, тариф последний раз повышали в 2016 году. С тех пор втрое выросла стоимость топлива. Подорожали запчасти. Перевозчики обновили автобусный парк на 20%. По расчётам, себестоимость проезда на данный момент составляет 150 тенге, — отметил Кульбаев.

По словам заместителя акима Уральска Асхата Кульбаева, размер тарифа составляет 80 тенге. Он не покрывает прямых затрат перевозчиков. В связи с этим все маршруты города признаны социально-значимыми и субсидируются государством.Заместитель главы города говорит, что в связи с вводом безналичной системы оплаты проезда доходы автобусных парков выросли в четыре раза, налоговые поступления от них в бюджет увеличились со 100 млн до 500 млн тенге.К слову, рассматривать письмо с обоснованием руководителей автобусных парков, обслуживающих городские пассажирские перевозки, будут в палате предпринимателей «Атамекен», затем на общественном совете и в маслихате. Акимат рассчитывает ввести новый тариф уже в этом году, примерно в октябре. Для детей стоимость проезда повышать не планируют.