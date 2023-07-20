По данным «Казгидромета», на западе страны с 21 июля ожидается прекращение осадков.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +24..+26 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.