Сбой на подстанции оставил без света центр Алматы

20 июля жители старого центра Алматы остались без света чуть позже 18 часов. В пресс-службе АО «Алатау Жарык Компаниясы» сообщили, что произошёл сбой в работе подстанции ПС-58А. Электричество отключилось в квадрате улиц Сатпаева – Кунаева – Толе би – Сейфуллина. Предварительная причина — механическое повреждение кабельной линии, питающей подстанцию. В электропередающей компании заверили, что проблему устранили в течение часа. Однако жители уверяют, что света не было минимум полтора часа. Более того, после полуночи его вновь отключали.