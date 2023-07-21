Отец мальчика Николай Николаев предполагает, что проблемы с развитием у Сергея наступили в год и два месяца. Ведь до этого момента ребенок отчётливо говорил некоторые слова, в речи было слово «мама». Затем родители начали замечать, что сын будто замкнулся в себе и перестал говорить, смотреть в глаза, обращать внимание на окружающих.

— Пошли по нашим врачам-невропатологам. Они говорили, что всё нормально и диагноз до двух-трёх лет поставить не могут. Сыну исполнилось два года, а развития никакого не было. Понимания — ноль. Он часто просыпается ночами, стал капризным, даже бился головой. В феврале прошлого года сын прошёл курс реабилитации в Самаре. Там же поставили диагноз — задержка психического развития (ЗПРР) и синдром дефицита внимания (СДВГ), — рассказал отец ребёнка.

После первого курса у малыша появилось понимание, он стал идти на контакт, наконец-то посмотрел в глаза родителям. После второго и третьего изменения стали ещё заметнее.

— После четвёртого курса нам стало ещё лучше. Самое главное — появился туалетный навык. Сын просыпается и сам бежит в туалет. Появились новые слова, конечно «мама» и «папа» он не говорит, но уже есть понимание того, что произносит. Улучшилось понимание речи, и мы бы хотели съездить ещё раз в Самару на пятый курс реабилитации. В октябре сыну исполнится четыре года, и нам нужно до школьного возраста вылечить его. Если не успеем, то его ждут специальные школы и инвалидность. Никто не хочет такого будущего для своего ребёнка, — говорит Николай Николаев.

Фото предоставлены Николаем Николаевым

Маленький Сергей больше не посещает детский сад, так как ему тяжело дается контакт со сверстниками. Поэтому родители водят его на бесплатные занятия с логопедом и дефектологом, и дополнительно занимаются на платной основе.

— Жена работает в драматическом театре, я поваром в ресторане, три курса мы оплачивали сами. Оплатить четвёртый курс нам помогли люди, а недостающую половину взяли кредит, всё ещё выплачиваем его. Мы постоянно откладываем деньги, но их не хватает. После каждого курса прописывают лечение, таблетки, курсы логопедов и дефектологов. К тому же у нас есть старшая дочь, она пошла в 10-ый класс. На зарплату супруги мы живём, мой заработок уходит на оплату лечения и откладываем на реабилитацию. Сам курс стоит 650 000 тенге, плюс проживание и сборы в дорогу, — говорит отец Сергея.

В Самарском центре семью ждут третьего сентября. До этого времени им нужно собрать 650 000 тенге. Семья надеется на помощь неравнодушных людей. У мальчика наблюдаются положительные результаты от лечения, а это значит, что шанс на счастливое детство у него есть.

Все, кто желает помочь семье Николаевых, могут перечислить деньги: