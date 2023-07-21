Новое дорожное покрытие начали укладывать на пересечении проспектов Аль-Фараби и Достык. Поэтому до 6:00 22 июля закрыто движение:
  • по разворотному съезду Аль-Фараби при движении в восточном направлении от Мендикулова в сторону Достык;
  • съезду с Достык на Аль-Фараби в западном направлении и по Аль-Фараби на Достык в восточном направлении.
Объезд закрытого участка организован по Мендикулова, Назарбаева, Сатпаева, Жолдасбекова. Для проезда с Аль-Фараби на Достык в южном направлении объезд организован по Назарбаева, Жолдасбекова и Достык. В этом году средним ремонтом намерены охватить 230 улиц. На это выделили 20 миллиардов тенге. Средний ремонт магистральных улиц планируют завершить до 27 августа, а улиц районного значения — до 30 октября.