— По опросам больных установлено, что на долю продуктов домашнего приготовления приходится 60%, стихийной торговли — 13,4% и не соблюдению личной гигиены — 26,6%. При этом факторами передачи инфекции послужили куриные яйца и птицепродукты в 46,7%, продукты из мяса говядины — в 20%, молочной продукции — в 6,7% и не соблюдение личной гигиены — в 26,7%, — рассказала Калыкова.

тщательно мойте руки с мылом после посещения туалета и перед едой;

строго соблюдайте условия хранения скоропортящихся продуктов;

сырые продукты и готовую еду храните отдельно;

не приобретайте мясо, мясные изделия, птицу, яйца, молочные продукты в местах несанкционированной торговли;

не ешьте полусырые продукты, выдерживайте температурный режим при приготовлении мясных блюд и блюд из птицы;

тщательно мойте под проточной водой фрукты, овощи, арбузы и дыни, а также куриные яйца, как только вы принесли их из магазина;

тщательно мойте и ошпаривайте кипятком кухонную утварь.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова сообщила, что в этом году отмечается рост заболеваемости сальмонеллёзом в 1,6 раза. Более половины заражённых — дети до 14 лет.Сальмонеллёз — острая инфекционная болезнь, которая поражает желудочно-кишечный тракт. Как уберечься от заражения:Эпидемиологи просят не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощи.