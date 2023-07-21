На подготовку к школе детям из ЗКО выделили 372 млн тенге

По словам заместителя руководителя управления образования ЗКО Луары Батыргалиевой, в это году республиканская акция «Дорога в школу» пройдет под девизом «Твори добро».

— Для оказания помощи школьникам ЗКО из малообеспеченных и многодетных семей, сиротам и оставшимся без попечения родителей из фонда «Всеобуч» выделили 372,6 миллионов тенге. Акция продлится с первого августа по 30 сентября, и на одного ребёнка выделят 40 567 тенге, — говорит Луара Батыргалиева.

В прошлом году помощь от фонда получили более 400 детей из социально уязвимых категорий. Деньги теперь будут предоставлять родителям, чтоб они могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь и канцтовары.