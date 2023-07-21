Заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей Алматы Нурлыбек Бимурзаев на брифинге в РСК сказал, что жители мегаполиса тоже массово возвращают купленные в спешке массажные накидки за почти миллион тенге. Ведь основной офис компании — продавца находится в Алматы.

— Компания проводит маркетинговые мероприятия: собирают конференцию, разъясняют. Потребителей никто не заставляет брать эту накидку. Но они приходят домой, узнают, что можно взять дешевле на рынке (чуть больше 70 тысяч тенге — прим. автора). И многие потребители даже не знают, что можно в течение 14 дней вернуть товар, — сказал Бимурзаев.

По его словам, после активного разъяснения в социальных сетей, жители уже приходят в департамент и просят помочь вернуть деньги за навязанный им товар. Только на этой неделе специалисты ведомства помогли пяти потребителям отменить сделку.

На вопрос о том, почему к проблеме не подходят к системно, Нурлыбек Бимурзаев ответил, что обманутые потребители, получая деньги, довольны. Разобраться глубже могут в департаментах полиции, государственных доходов, экономических расследований. Но для этого необходимо заявление.