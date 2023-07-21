По словам руководителя отдела ЖКХ Азамата Халелова, в Уральске планируют установить около 50 остановок. На это выделили чуть более 70 миллионов тенге.

— В городе около 400 остановочных павильонов. Порядка 150 остановок не оборудованы. В этом году планируем установить порядка 50 малых и больших павильонов. Локации разные, и в 10 микрорайоне, старый аэропорт, новый и старый центр города, — говорит Азамат Халелов.

Установка новых открытых остановок уже началась. Об этом сообщили в пресс-службе . В первую очередь их монтируют в новых районах. Также установят по адресам, по которым поступало большее количество обращений от жителей.