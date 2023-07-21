Жительница Уральска продавала «Трамодол» у себя дома

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что задержание провели 11 июля. 20-летняя подозреваемая продавала сильнодействующее средство прямо у себя дома.

— Проводится досудебное расследование. Рейды по выявлению незаконной продажи лекарственных препаратов продолжаются, — информировали в ведомстве.

«Трамадол» в Казахстане внесли в список наркотических веществ. Продавать его могут аптеки, имеющие специальное разрешение. Предпринимателям за нарушение правил реализации теперь грозит наказание вплоть до лишения свободы.