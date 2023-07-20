Видео опубликовала блогер . В одном из сёл Алматинской области женщина связала ребёнку руки, закрыла рот платком и увела на территорию заброшенного здания. Пользователи социальных сетей подвергли критике автора видео, который долго снимал происходящее вместо того, чтобы помешать женщине.

На публикацию отреагировала уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева. Выяснилось, что женщиной оказалась соседка.

— Мама девочки пояснила, что женщина-соседка увела её ребенка на территорию заброшенного здания и ударила ладонью по лицу. О чём сказала сообщить маме. По словам мамы, причиной произошедшего возможно послужил их денежный долг. Женщина покинула село, её разыскивают, — написала детский омбудсмен.

С девочкой будет работать школьный психолог.