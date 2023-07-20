О трагедии написала пользователь Facebook Жибек Аменова. Женщина повесилась на глазах у троих своих детей. По словам соседей, она подвергалась насилию в семью. Позже правозащитница Дина Тансари сообщила, что женщина родом из Кыргызстана, в Алматы у неё не было близких. Тансари просит всех, кто знает девушку, обратиться на горячую линию фонда «НеМолчи»: +7 (705) 151 0 000. Полиция завело дело по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
— Сотрудниками отдела полиции при управлении Ауэзовского района проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств гибели гражданки 1994 года рождения, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Напомним, в Казахстане вступили в силу поправки в закон в отношении бытового насилия. Теперь возбуждать дела можно без заявления потерпевших. Для протокола достаточно показаний свидетелей.