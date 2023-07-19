Абат Спашев в прошлом учитель истории. После падения он стал инвалидом первой группы. Педагог вёл активный образ жизни, в свободное время обучал детей игре в футбол. Чтобы не остаться в заточении, инвалид попросил председателя КСК соорудить ему пандус в подъезде.

Фото Медета Медресова

Пандус соорудили, но жильцам многоэтажки это совсем не понравилось: разрешения у них никто не спросил, ступеньки слишком высокие. Тогда они написали коллективное заявление с требованием разобрать пандус. Председатель КСК во избежание конфликта демонтировал сооружение. Теперь инвалид не может выйти из квартиры, он около месяца не был на свежем воздухе.

Супруга бывшего учителя обратилась за помощью в департамент комитета труда и социальной защиты. На её обращение ответили, что согласие жильцов на оборудование пандуса не требуется.

— Согласно пункта три статьи 40 Закона РК №94 «О жилищных отношениях», при переоборудовании или перепланировке квартир, нежилых помещений, связанных с обеспечением доступа лиц с инвалидностью к жилищу, письменное согласие собственников квартир и нежилых помещений не требуются, — ответила глава ведомства Гульнара Орынтаев.

Абат Спашев направил ответ департамента в кооператив и с нетерпением ждёт ответа председателя.

— Я считаю постановление справедливым, закон на моей стороне. Но я опасаюсь, что КСК не заинтересованно в этом деле. Есть разборный пандус, он стоит около 100 тысяч тенге. Но я ведь на протяжении 20 лет плачу взносы, у них есть ресурсы. Ничего никому не нужно, если стал инвалидом, то помирай. Я раньше и не задумывался об этом, на уроки бегал, после уроков детей тренировал. А как очутился в этом статусе инвалида, понял, что обществу дела нет, — говорит мужчина.

Сдаваться он не намерен и готов идти в высшие инстанции для решения вопроса.