Начинается ремонт участка на пересечении с проспектом Назарбаева:
  • на пересечении с Назарбаева с 23:00 19 июля до 7:00 21 июля полностью перекроют движения по разворотному съезду проспекта Аль-Фараби при движении в западном направлении (с Мендикулова в сторону Назарбаева), съезду с Назарбаева на Аль-Фараби в восточном направлении, повороту налево с Назарбаева на Аль-Фараби (в западном направлении) и по Западный Желтоксан от Аль-Фараби в северном направлении.
  • Объезд закрытых участков будут организованы по Мендикулова, Сатпаева, Западный Желтоксан, Сейфуллина,  Жолдасбекова.
Движение по Назарбаева и по съезду с Аль-Фараби в восточном направлении на Назарбаева будет осуществляться в штатном режиме. В этом году средним ремонтом намерены охватить 230 улиц. На это выделили 20 миллиардов тенге. Средний ремонт магистральных улиц планируют завершить до 27 августа, а улиц районного значения — до 30 октября.