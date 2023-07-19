— На предназначенных для индивидуального жилищного строительства участках, не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годы он незаконно согласовал строительство трёх ЖК. Государству причинён ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости участков на более 307 млн тенге, — говорится в сообщении.Также в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОН под видом реализации инвестпроектов, он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность по заниженной стоимости. Ущерб составил 180 млн тенге. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других должностных лиц. На сайте управления сообщается, что со второго июля был назначен исполняющий обязанности главы ведомства.
