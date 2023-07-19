Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматы. Уголовное дело расследует управление Наурызбайского района по статье 99 УК РК «Убийство».
— С целью раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа. Личности подозреваемых установлены, принимаются меры к их задержанию. По предварительным данным, у погибшего со своими знакомыми произошёл конфликт, — говорится в сообщении.
В социальных сетях писали, что убийство произошло в ночь на 19 июля. В своей квартире застрелен тренер клуба Fitness Blitz Дамир Туребаев. На странице клуба в
опубликовали фото Дамира с подписью «Скорбим».