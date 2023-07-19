По словам руководителя отдела ЖКХ Азамата Халелова, в этом году по программе «Бюджет народного участия» планируют реализовать около восьми проектов. Предложения приходили от жителей города, лучшие выбраны путём голосования.

— Начинается конкурсная процедура. Объект будет переходящий, строительство начнётся только осенью. То есть объекты, которые не успеем завершить в этом году, перейдут на следующий. Касательно микрорайона Кунаева, от горожан поступило два предложения. Решить проблему со скоплением воды, сделать арычный водоотвод. Также обновить сам сквер, так как он совсем устарел, — рассказал Азамат Халелов.

Глава отдела отметил, что точную стоимость проекта определят итоги конкурса, сейчас примерная сумма затрат — около 50-60 миллионов тенге.

Напомним, что в этом году по проекту «Бюджет народного участия» установили две качели возле фонтана в районе набережной реки Урал. Изначально на эти цели из городского бюджета выделили 10 миллионов тенге. Однако по итогам конкурса цена была снижена до 4,6 миллионов тенге.