Закрытые на ремонт улицы Уральска будут отображены в приложении 2GIS, сообщили в пресс-службе акимата.
— Продолжаются дорожные работы на улицах города. Теперь жители и гости Уральска могут получать актуальную информацию о закрытии на ремонт улиц и объездных путях с помощью мобильного приложения 2GIS, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что средний ремонт планирую провести на участках дорог:
- проспект Назарбаева (от улицы Маншук Маметовой до проспекта Абая);
- проспект Абая (от улицы Курмангазы до путепровода в районе второй базы);
- полностью улица Мухита;
- улица Айтиева и Мендалиева;
- улица Гагарина (от Сырыма Датова до кольца на Мясокомбинате);
- улица Ружейникова (от Гагарина до ж/д переезда);
- улица Сырыма Датова (от постамента Европа-Азия до границы с районом Байтерек, до поворота на поселок Асан).
- улица Курмангалиева (ремонт запланирован от улицы Карбышева до улицы Шолохова;
- улица Мухита (от улицы Яикская до проспекта Абая);
- улица Айтиева (от улицы Сарайшык продолжая с Мендалиевой).
Ещё средний ремонт в этом году проведут на улицах Болашак и Азаттык в посёлке Серебряково.
Капитальный ремонт и реконструкцию дорог планируют провести на улицах:
- улица Скоробогатова;
- улицы Надежда и Кендала;
- улица Панфилова;
- улицы Жеруйык и Баян Сулу (Зачаганск);
- улицы Дауылбаева, Сатпаева, Аккозы батыра;
- улица Кожанова (Деркул);
- улица Найзалы;
- улица Маштакова (от поворота на Ветелки до Кумыски).