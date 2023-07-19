Где можно узнать о закрытии улиц в Уральске

Закрытые на ремонт улицы Уральска будут отображены в приложении 2GIS, сообщили в пресс-службе акимата.

— Продолжаются дорожные работы на улицах города. Теперь жители и гости Уральска могут получать актуальную информацию о закрытии на ремонт улиц и объездных путях с помощью мобильного приложения 2GIS, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средний ремонт планирую провести на участках дорог:

проспект Назарбаева (от улицы Маншук Маметовой до проспекта Абая);

проспект Абая (от улицы Курмангазы до путепровода в районе второй базы);

полностью улица Мухита;

улица Айтиева и Мендалиева;

улица Гагарина (от Сырыма Датова до кольца на Мясокомбинате);

улица Ружейникова (от Гагарина до ж/д переезда);

улица Сырыма Датова (от постамента Европа-Азия до границы с районом Байтерек, до поворота на поселок Асан).

улица Курмангалиева (ремонт запланирован от улицы Карбышева до улицы Шолохова;

улица Мухита (от улицы Яикская до проспекта Абая);

улица Айтиева (от улицы Сарайшык продолжая с Мендалиевой).

Ещё средний ремонт в этом году проведут на улицах Болашак и Азаттык в посёлке Серебряково.

Капитальный ремонт и реконструкцию дорог планируют провести на улицах: