Закрытые на ремонт улицы Уральска будут отображены в приложении 2GIS, сообщили в пресс-службе акимата.

— Продолжаются дорожные работы на улицах города. Теперь жители и гости Уральска могут получать актуальную информацию о закрытии на ремонт улиц и объездных путях с помощью мобильного приложения 2GIS, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средний ремонт планирую провести на участках дорог:

  • проспект Назарбаева (от улицы Маншук Маметовой до проспекта Абая);
  • проспект Абая (от улицы Курмангазы до путепровода в районе второй базы);
  • полностью улица Мухита;
  • улица Айтиева и Мендалиева;
  • улица Гагарина (от Сырыма Датова до кольца на Мясокомбинате);
  • улица Ружейникова (от Гагарина до ж/д переезда);
  • улица Сырыма Датова (от постамента Европа-Азия до границы с районом Байтерек, до поворота на поселок Асан).
  • улица Курмангалиева (ремонт запланирован от улицы Карбышева до улицы Шолохова;
  • улица Мухита (от улицы Яикская до проспекта Абая);
  • улица Айтиева (от улицы Сарайшык продолжая с Мендалиевой).

Ещё средний ремонт в этом году проведут на улицах Болашак и Азаттык в посёлке Серебряково.

Капитальный ремонт и реконструкцию дорог планируют провести на улицах:

  • улица Скоробогатова;
  • улицы Надежда и Кендала;
  • улица Панфилова;
  • улицы Жеруйык и Баян Сулу (Зачаганск);
  • улицы Дауылбаева, Сатпаева, Аккозы батыра;
  • улица Кожанова (Деркул);
  • улица Найзалы;
  • улица Маштакова (от поворота на Ветелки до Кумыски).