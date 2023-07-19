В Алматы проходит отбор курсантов в Академию МВД

После непродолжительной паузы Алматинская академия МВД вновь будет выпускать курсантов. С 17 июля стартовала кампания по приёму абитуриентов. Кандидаты на конкурсной основе уже приступили к сдаче зачётов и нормативов по физической подготовке. Вместе с тем, ребята проходят проверку по медицинским показаниям. Завершительным этапом пройдёт конкурсный отбор на основе баллов ЕНТ и результатов зачётов. В этом году впервые среди всех ведомственных ВУЗов, Алматинская академия МВД процесс отбора кандидатов проводит в новом формате. Приём проходит при непосредственном участии родственников и близких абитуриентов и с привлечением независимых экспертов. Также созданы все технические условия. Все проводимые мероприятия проходят под личным контролем начальника академии Айдара Сайтбекова. Так, в день регистрации он провёл встречу с родителями и сопровождающими абитуриентов. Также, начальник учебного заведения встретился с обладателями «Алтын белгі», высших баллов по ЕНТ, детьми и женами полицейских, погибших на службе, а также спортсменами и выразил им благодарность.