Газоперерабатывающий завод за 1,7 триллиона тенге построят в ЗКО

На месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области начнется строительство крупного газоперерабатывающего завода мощностью 5 миллиардов кубометров газа в год. Проект стоимостью 1,7 триллиона тенге, а также планы по возведению нового моста через реку Урал стали ключевыми темами на встрече президента Касым-Жомарта Токаева с акимом региона Нариманом Турегалиевым.

Крупный инфраструктурный проект на Карачаганаке станет одним из драйверов промышленности региона. В то же время местные власти готовятся решить и давнюю транспортную проблему: строительство нового моста через Урал рассчитывают запустить уже до конца этого года.

Экономика Западно-Казахстанской области демонстрирует стабильный рост, заверил аким К началу 2026 года объем валового регионального продукта достиг 5 триллионов тенге, поднявшись за последние три года на 13,6%. Параллельно растет и приток денег в регион — за прошлый год объем привлеченных инвестиций увеличился на 16,6%, составив 874,5 миллиарда тенге.