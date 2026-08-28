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Социум

Бульвар и детская площадка: в Уральске начали реализовывать проекты жителей

Работы по остальным проектам будут выполнять поэтапно.
Жулдызхан Хасангалиева
Бульвар и детская площадка: в Уральске начали реализовывать проекты жителей
Стоп-кадр из видео

В Уральске продолжается реализация проектов по программе "Бюджет народного участия". По данным акимата города, сейчас благоустраивают бульвар возле дома №32 в 4-м микрорайоне. Работы выполняет Организация инвалидов "Firdaus". Также на территории домов №32/1 и №33/3 в микрорайоне Женис устанавливают детскую игровую площадку. Подрядчик - Общество инвалидов "Мейірім Ордасы".

Проекты были выбраны самими жителями. Они направлены на благоустройство дворов и общественных территорий, создание удобных мест для отдыха и игр детей. Работы по остальным проектам будут выполнять поэтапно.

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