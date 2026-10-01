Товарооборот и новые проекты: о чем договорились Олжас Бектенов и Александр Лукашенко в Минске

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершил рабочий визит в Минск, где провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром страны Александром Турчиным. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, промышленную кооперацию и рост товарооборота, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе официальной встречи Олжас Бектенов передал главе Беларуси приветствие и добрые пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Стороны подчеркнули, что основу двустороннего партнерства составляют доверительные отношения на высшем уровне.

- Беларусь для Казахстана - надежный, проверенный временем партнер. Нас связывает долгая общая история, взаимное уважение, основывающиеся на очень доверительных и регулярных контактах между президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, - подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава казахстанского правительства отметил позитивную динамику в экономике: по итогам прошлого года прирост товарооборота составил 27,7%, а за семь месяцев текущего года - еще 20%. В свою очередь, премьер-министр Беларуси Александр Турчин отметил высокую интенсивность межправительственных контактов и открытость к дальнейшему укреплению диалога.

- Встреча подчеркивает то значение, которое в Республике Беларусь придают Республике Казахстан, - государству, с которым мы стремимся поддерживать самые тесные, теплые отношения. С удовлетворением отмечаем высокую интенсивность контактов на уровне правительств, - отметил Александр Турчин.

По итогам 2025 года взаимный товарооборот между странами достиг порядка 1,2 млрд долларов, а за семь месяцев 2026 года показатель составил 723 млн долларов. Участники переговоров отметили большой потенциал для расширения поставок: Казахстан готов наращивать экспорт продовольствия, металлов, продукции химической и нефтехимической промышленности, машиностроения и масел (подсолнечного, сафлорового и рапсового).

Особое внимание уделили промышленной кооперации. На сегодня в Казахстане уже реализовано 13 совместных проектов на сумму свыше 200 млн долларов, включая локализацию производства тракторов "Беларус" и комбайнов "Гомсельмаш". Также стороны зафиксировали рост ж/д перевозок на 18,7% (до 4,8 млн тонн за семь месяцев) и обсудили экспорт казахстанских цифровых решений.

В завершение визита регионы двух стран подписали ряд документов о сотрудничестве, включая план мероприятий между Костанайской и Гродненской областями на 2027-2029 годы, планы для Павлодарской области с Минской и Гомельской на 2026-2028 годы, а также меморандум между Туркестанской и Могилевской областями.